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19:13 11.08.2020

В Офисе генпрокурора обсудили сотрудничество Украины и Нидерландов по делу MH17 накануне очередных судебных слушаний в Гааге

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В Офисе генпрокурора обсудили сотрудничество Украины и Нидерландов по делу MH17 накануне очередных судебных слушаний в Гааге

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов и посол Королевства Нидерланды в Украине Иоганнес де Мол обсудили пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.

"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT (международной совместной следственной группе – ИФ-У). Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования - идентифицировать лиц из числа экипажа установки "БУК" и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", - цитирует Мамедова во вторник вечером пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за уничтожения самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.

Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

В Окружном суде Гааги продолжается начавшийся 3 марта 2020г судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. После перерыва слушания возобновятся 31 августа, на этом этапе запланированы выступления адвокатов пострадавших и рассмотрение ходатайств адвокатов одного из обвиняемых.

Нидерланды 10 июля 2020 года подали в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе. Иск был зарегистрирован под номером 28525/20 15 июля.

Власти Нидерландов предоставили ЕСПЧ всю "доступную и имеющую отношение к делу информацию" по этому делу. Материалы, которые передадут в суд, будут использоваться и для индивидуальных исков, подаваемых родственниками жертв катастрофы.

"Добиться справедливости для 298 жертв сбитого самолета рейса МН17 - есть и будет оставаться самым главным приоритетом правительства", - заявил глава МИД Нидерландов Стив Блок.

Теги: #мн17 #нидерланды #сотрудничество #суд
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