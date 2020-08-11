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19:04 11.08.2020

НКРЭКУ намерена уточнить стандарты качества электроснабжения и механизм компенсаций за их неполучение

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НКРЭКУ намерена уточнить стандарты качества электроснабжения и механизм компенсаций за их неполучение

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена расширить перечень гарантированных стандартов качества электроснабжения и уточнить механизм предоставления потребителям компенсаций за их неполучение.

Рассмотрение соответствующего проекта постановления НКРЭКУ о внесении изменений в порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и компенсаций потребителям за их неполучение (постановление №375 от 12 июня 2018 года) внесено в повестку дня заседания Комиссии 12 августа.

Необходимость усовершенствования порядка объясняется принятыми изменениями, в частности к Кодексу системы распределения и Кодексу коммерческого учета электроэнергии (постановления НКРЭКУ №№310 и 311 от 14 марта 2018 года соответственно).

В обосновании к проекту постановления, в частности, указано, что изменения порядка предусматривают установление гарантированных стандартов качества оператора системы передачи (ОСП), чего не было ранее, установление гарантированного стандарта относительно срока рассмотрения жалоб потребителей, увеличение размеров компенсаций для отдельных стандартов, введение для электропоставщиков, выполняющих функции поставщиков универсальных услуг, реестра начисления компенсаций потребителям.

Кроме того, регулятор отмечает, что на данный момент не предусмотрена ответственность операторов системы распределения (ОСР) за некачественное электроснабжение в части частых отключений.

Согласно проекту постановления, предлагается установить гарантированный стандарт относительно количества перерывов (свыше одного часа) в электроснабжении на протяжении 12 календарных месяцев в точке доступа потребителя, предусматривающий меньше семи таких перерывов для городской местности и меньше девяти – для сельской для запланированных перерывов без предупреждения потребителя и перерывов по причине технологических нарушений в электросетях лицензиата. Для запланированных перерывов с предупреждением потребителя, без учета перерывов, возникших, в частности, вследствие капитального ремонта, реконструкции, предусмотренных инвестпрограммой ОСР, а также реализации договоров по присоединению электроустановок потребителя, таких отключений должно быть меньше 12 на протяжении года.

Сумма компенсации за неполучение гарантированных стандартов относительно количества запланированных отключений рассчитывается исходя из минимального размера компенсаций за нарушение гарантированного стандарта (200 грн – для бытового, 400 грн – для малого небытового и 600 грн для небытового потребителя), фактического и установленного стандартами количества отключений.

Помимо этого, регулятор намерен предусмотреть стандарт по установлению, введению в эксплуатацию и учету счетчика электроэнергии бытового потребителя в течение 7 рабочих дней со дня оплаты этих услуг. В такой же срок должна производится и замена или смена места расположения счетчика.

Относительно установления гарантированных стандартов для ОСП, то к ним, в частности, относятся выдача технических условий на присоединение вместе с проектом договора о присоединении в течение 10 рабочих дней от даты регистрации соответствующего заявления, рассмотрение поданной на согласование ОСП проектной документации в срок 15 рабочих дней после заявления, выдача разрешения на подключение электроустановки и подачу напряжения в течение 10 рабочих дней от даты получения документа по монтажу, подключение электроустановки к сети в срок 5 дней, если подключение не требует прекращения снабжения других потребителей, и в срок 10 дней, если такое отключение требуется. Также ОСП, в частности, должен возобновить прекращенное по его инициативе электропитание электроустановки потребителя в городской местности в течение трех рабочих дней, в сельской – пяти рабочих дней после предоставления потребителем подтверждения устранения выявленных нарушений.

Теги: #регулятор #энергетика #нкрэку
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