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19:03 11.08.2020

ПриватБанк требует отстранить судью Вовка от дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

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ПриватБанк требует отстранить судью Вовка от дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

Государственный ПриватБанк (Киев) 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Сергея Вовка от рассмотрения гражданского дела №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка во вторник, заявление банка об отстранении Вовка должно быть рассмотрено другим судьей Печерского районного суда Киева до следующего заседания по делу, назначенного на 14 августа.

"Судья Вовк С.В., в нарушение автоматизированного распределения дел, и несмотря на то, что дело №757/7499/17 рассматривает другой судья, принял заявление от 21.07.20 к своему производству и назначил его к рассмотрению в судебном заседании на 14 августа 2020 года", – сообщили в банке.

Отмечается, что через неделю после того как судья Вовк принял заявление первой из компаний-нерезидентов к своему производству, он, снова минуя систему автоматизированного распределения дел, принял к рассмотрению совместное заявление уже других 5 компаний-нерезидентов, в котором они просят суд увеличить их якобы "неимущественные" требования на $100 млн.

"Это является нарушением процессуального законодательства, поскольку, требуя от судьи Вовка С.В. обязать госисполнителя списать со счетов государственного ПриватБанка почти 10 млрд грн, заявители пытаются противоправно превратить неимущественное требование (об обязательствах выполнения договоров) на имущественное - взыскание средств", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Печерский райсуд по итогам заседания 6 августа 2020 года перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов в связи с ходатайством истца ходатайстве об изменении своего заявления и ходатайством ПриватБанка об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что повестка и документы были получены непосредственно в день суда.

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы ПриватБанк должен указанным компаниям".

Сумма заявленных в последнем иске требований оффшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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