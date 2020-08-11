Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники с начала вторника один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета у н.п.Марьинка.

Отмечается, что на всех участках фронта режим тишины хранился в полной мере, военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

"С оглашения режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе ООС.