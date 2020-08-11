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17:31 11.08.2020

В Украину вернулись 12 членов экипажа судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии - МИД

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В Украину вернулись 12 членов экипажа судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии - МИД

12 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна "Srakane", вернулись домой после фактической изоляции в Бразилии из-за невыплаты годовой заработной платы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В начале июня стало известно, что 12 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна "Srakane", фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину", - сказано в сообщении МИД на странице в Фейсбуке.

Так, украинские консулы в Сан-Пауло смогли установить контакты с бразильскими компетентными органами, организовали посещение судна и обеспечили оказания необходимой медицинской помощи одному из украинцев.

Отмечается, что в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и вернулись в Украину.

Теги: #коронавирус #бразилия
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