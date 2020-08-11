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17:27 11.08.2020

В Киеве во вторник до конца суток ожидается гроза

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В Киеве во вторник до конца суток ожидается гроза

В ближайший час и до конца суток вторника, 11 августа, ожидается гроза (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.

"Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери… Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Теги: #киев #погода #прогноз
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