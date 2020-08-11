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17:05 11.08.2020

СМИ сообщают о разгоне людей ОМОНом на месте гибели участника протестов в Минске

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СМИ сообщают о разгоне людей ОМОНом на месте гибели участника протестов в Минске

В Минске сотрудники ОМОН разгоняют людей, которые пришли возложить цветы к месту, где накануне погиб мужчина во время акции протеста.

"На Пушкинской около 20 сотрудников ОМОНа. Они разгоняют минчан, которые принесли цветы на место смерти участника протестов", - сообщает "Еврорадио" в Telegram.

Как сообщалось, жители Беларуси во вторник несли цветы на место гибели человека во время акции протеста в Минске. В ночь на вторник в районе "Пушкинской" проходили столкновения протестующих с ОМОНом. Силовые органы использовали при разгоне спецсредства, в частности светошумовые гранаты.

По информации МВД Беларуси, "в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью".

Теги: #выборы #беларусь
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