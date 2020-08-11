Рост числа заражений COVID-19 в США связан с увеличением тестирования - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил СМИ в том, что они умалчивают информацию об увеличении тестирования на коронавирус COVID-19, что и является реальной причиной увеличения числа выявленных случаев заражения в стране.

"Проведение большего количества тестов, ...(мы проводим самое большое количество тестов в мире), предполагает выявление большего количества случаев (заражения коронавирусом - ИФ), что является сокровищем для фейковых новостей", - написал Трамп в своем твиттере.

По его словам, "фейковые новости" используют показатель выявленных случаев для того, чтобы "подорвать прекрасную работу, проделанную великими людьми в США в борьбе с китайской чумой".

Трамп неоднократно обвинял СМИ в недостоверности публикуемой информации о ситуации с коронавирусом в США.

США занимают первое место по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 в мире.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в стране зарегистрировано более 5,2 млн заражений, причем свыше 166 тыс. заразившихся скончались. При этом в стране проведено более 66 млн. тестов.