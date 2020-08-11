В Волынской области в исправительной колонии обнаружена вспышка коронавируса

В Цуманской исправительной колонии №84 (Волынская область) зафиксирована вспышка заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Киверцовской райгосадминистрации.

"Зарегистрирована вспышка в ИК-84 пгт Цумань, выявлено всего - 4 случая среди сотрудников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - говорится в сообщении на сайте райгосадминистрации.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Волынской области зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в области зарегистрировано 4 375 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 3 196 человек. 94 случая болезни завершились летально.