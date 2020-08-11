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16:32 11.08.2020

Восемь больных COVID-19 в Донецкой области находятся в тяжелом состоянии

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Восемь больных COVID-19 в Донецкой области находятся в тяжелом состоянии

Состояние восьми больных коронавирусом COVID-19 в Донецкой области расценивается как тяжелое, сообщил замначальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Как сообщает во вторник пресс-служба ОГА, на брифинге в Краматорске Педенко напомнил, что с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 993 человека, из них 834 человека выздоровели, еще 146 - продолжают лечение. Тринадцать случаев коронавирусной болезни завершились летально.

"На этот час 87 человек получают амбулаторное лечение и 48 человек находятся в учреждениях здравоохранения и получают стационарное лечение. У восьми состояние расценивается как тяжелое. Эти люди имеют пневмонию", - сказал он.

Педенко констатировал, что область имеет удовлетворительные показатели по COVID-19, пока темп прироста заболеваемости невысок. "Встречаются сейчас вспышки заболеваемости в локальных местах области. Это, видимо, связано с сезоном отпусков. Пока завоза извне не было, регистрируются внутриобластные заболевания. Бить тревогу не стоит. Но это не исключает соблюдения карантинных мероприятий", - сказал он.

Теги: #донецкая_область #коронавирус
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