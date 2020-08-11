Очередную попытку эвакуировать танкер Delfi предпримет "Краншип" за средства "Бруклин-Киев"

Началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев", сообщил совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер.

"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал он на странице в Facebook.

Ставницер уточнил, что в выходные дни к месту аварии уже подошел плавкран. По его словам, в рамках подготовки к основному этапу из корпуса будут убирать песок, остатки жидкости из танков и каменную гряду на дне.

Совладелец P&O Maritime Ukraine добавил, что буксиры компании, безвозмездно участвовавшие в предыдущих попытках эвакуировать танкер, готовы помогать в новых попытках "уже с нашими репутабельными коллегами".

"Оцениваю шансы на успех на несколько порядков выше, чем у предыдущего подрядчика АМПУ, так как их профессионализм вопросов не вызывает", – написал Ставницер.

Как сообщалось, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявила конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 – судно сорвало с якоря. Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.