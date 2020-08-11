События

14:40 11.08.2020

Ученики Ивано-Франковска вернутся в школы независимо от решений правительства – мэр

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Ученики Ивано-Франковска вернутся в школы независимо от решений правительства – мэр

В Ивано-Франковске ведется подготовка школ к возвращению детей к очному обучению с 1 сентября, заявил городской голова Руслан Марцинкив.

"Независимо от решений правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений - дети 1 сентября идут в школу!", - написал он в соцсети Facebook во вторник.

Марцинкив сообщил, что в школах наносятся специальные разметки движения, обустраиваются места для скрининга температуры и закупаются дезинфекторы.

"Мы заботимся о здоровье детей, но заботимся и о надлежащем образовании! Правительство меняет условия каждый день, но мы ставим цель - создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября", - подчеркнул он.

Как сообщалось, эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской области не соответствует критериям для послабления карантина, процент выявления заболевания выше установленного значения в 11%.

За сутки в Ивано-Франковской области зафиксировано за 114 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 83 - выздоровления, сейчас болеют 3 467 человек.

Теги: #марцинкив #школа #коронавирус #ивано_франковск
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