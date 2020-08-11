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14:37 11.08.2020

ОАСК открыл производство в деле по иску о некомпетентности НКРЭКУ

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ОАСК открыл производство в деле по иску о некомпетентности НКРЭКУ

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о признании некомпетентным действующего состава комиссии.

Согласно сообщению пресс-службы ОАСК на сайте во вторник, суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Как сообщалось, истец просит суд признать отсутствие компетенции нынешнего состава комиссии, указывая на отсутствие полномочий с 1 февраля 2020 года четырех из семи членов регулятора

Советник министра энергетики Александр Трохимец в Facebook написал, что не видит перспектив этого дела, и выразил мнение, что вопрос подпадает под конституционную юрисдикцию, а не административную.

В июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ и разрешил исправить его до 2020 года.

В конце 2019 года вступил в силу Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласно которому НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом министров.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно его указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ объявила открытый конкурс на занятие одной должности члена энергорегулятора, прием документов продлится до 25 августа 2020 года включительно.

Действующие члены комиссии Дмитрий Коваленко и Оксана Кривенко назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Теги: #оаск #суд #нкрэку
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