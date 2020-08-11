В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тыс хасидов – министр Кабмина

Прибытие от 5 до 10 тыс. хасидов в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана ожидается в 2020 году, и это вызывает большое беспокойство как внутри Украины, так и у Министерства иностранных дел Израиля, отмечает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - написал Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

В связи с этим Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине, Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае неарушения карантина.

"Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников", - добавил Немчинов.

Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять текущем году паломничество хасидов в г.Умань Черкасской области на праздник Рош ха-Шана.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.