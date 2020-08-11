Суд признал задержанного у посольства Беларуси Кольченко виновным в хулиганстве - СМИ

Шевченковский районный суд Киева признал крымчанина Александр Кольченко, вернувшегося в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с РФ в 2019 году, виновным в хулиганстве и присудил 40 часов общественных работ.

Как сообщает "5 канал", предстоит еще рассмотрение дела о злостном неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, однако время проведения соответствующего заседания пока не известно.

Как сообщалось, за нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство у посольства Республики Беларусь в Киеве в понедельник вечером на пятерых человек, в том числе на Кольченко, были составлены административные протоколы. Как отметили в полиции, правонарушителям грозит штрафа или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.