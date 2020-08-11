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13:08 11.08.2020

Иммунитет от коронавируса благодаря вакцине будет держаться до двух лет - Минздрав РФ

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Иммунитет от коронавируса благодаря вакцине будет держаться до двух лет - Минздрав РФ

Российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который, вероятно, продлится до двух лет, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что зарегистрированный 11 августа препарат - Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.

"Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19", - поясняется в сообщении.

Теги: #рф #вакцина #коронавирус
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