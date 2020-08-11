События

12:15 11.08.2020

В Украину идет похолодание, в ряде областей пройдут кратковременные дожди

2 мин читать
В Украину идет похолодание, в ряде областей пройдут кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 12 августа, на территорию Украины начнет перемещаться прохладный воздух с северо-запада Европы, поэтому в большинстве областей, кроме Закарпатья и крайнего юга, температура снизится, особенно в северных областях.

Как сообщает Укргидрометцентр, кратковременные дожди ожидаются только днем в юго-восточной половине страны.

В среду в большинстве областей Украины - без оcадков, лишь днем в восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 22-27°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 30°, в северных областях 19-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 12 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 36,1 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,4 градусов выше ноля в 1910 году.

В четверг, 13 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Закарпатье, на востоке и северо-востоке страны днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 18°; днем 18-23°, в западной и южной части 22-27°, в Закарпатской и на юге Одесской областей до 30°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

10 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°; в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #украина #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 11.08.2020
В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тыс хасидов – министр Кабмина

В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тыс хасидов – министр Кабмина

09:51 11.08.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, во Львовской и Харьковской областях существенно выросло

Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, во Львовской и Харьковской областях существенно выросло

09:39 11.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

08:19 11.08.2020
В Украине 11 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В Украине 11 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

07:58 11.08.2020
Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

07:49 11.08.2020
Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

07:22 11.08.2020
Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

05:03 11.08.2020
Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

02:07 11.08.2020
За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

00:27 11.08.2020
ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

Один человек погиб на несанкционированной акции 10 августа в Минске - МВД Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаевской области местный житель угнал грузовик с 30 бочками меда

В Киеве подожгли "Теслу" Богдана, полиция начала расследование

Суд признал задержанного у посольства Беларуси Кольченко виновным в хулиганстве - СМИ

Иммунитет от коронавируса благодаря вакцине будет держаться до двух лет - Минздрав РФ

Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

Прятали данные в конфетах: в Броварах задержали майора СБУ и полковника запаса, передававших секретные данные российским спецслужбам

Замглавы фракции "Слуга народа" подтвердила вероятность созыва Зеленским внеочередной сессии Рады 25 августа

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 123 жителей, 33 выздоровели – Кличко

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 14 человек, 16 выздоровели – командование Медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА