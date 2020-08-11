Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко проинформировать об этой вакцине, но при этом отметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".