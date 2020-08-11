События

10:42 11.08.2020

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 123 жителей, 33 выздоровели – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 123 жителей, 33 выздоровели – Кличко

В Киеве за сутки подтвердили 123 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе у четырех медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на своем "Телеграмм-канале".

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них - дети... Заболели, в том числе, четыре медика", - написал он.

Среди заболевших - 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин - от 20 до 79 лет, восемь девочек от 1 до 17 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы госпитализированы 17 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в Киеве подтверждены 9,687 тыс. случаев COVID-19.

Выздоровели за сутки 33 человека, всего за период пандемии – 3247 человек.

Больше всего случаев обнаружены в Дарницком районе – 39 человек. В Деснянском районе – 17, а Днепровском – 15 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 11.08.2020
DBI Hotel Management открыла после реновации гостиницу Number 21 на киевском Подоле

DBI Hotel Management открыла после реновации гостиницу Number 21 на киевском Подоле

11:53 11.08.2020
Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

11:20 11.08.2020
В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

10:39 11.08.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 14 человек, 16 выздоровели – командование Медсил

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 14 человек, 16 выздоровели – командование Медсил

09:51 11.08.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, во Львовской и Харьковской областях существенно выросло

Количество больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, во Львовской и Харьковской областях существенно выросло

09:39 11.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

21:40 10.08.2020
В США выявлено уже более 5 млн случаев заражения COVID-19

В США выявлено уже более 5 млн случаев заражения COVID-19

21:37 10.08.2020
За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

19:08 10.08.2020
Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом

Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом

18:57 10.08.2020
В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

Один человек погиб на несанкционированной акции 10 августа в Минске - МВД Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Прятали данные в конфетах: в Броварах задержали майора СБУ и полковника запаса, передававших секретные данные российским спецслужбам

Замглавы фракции "Слуга народа" подтвердила вероятность созыва Зеленским внеочередной сессии Рады 25 августа

В Беларуси третий день наблюдаются значительные проблемы с интернет-доступом

В Киеве подожгли "Теслу", полиция начала расследование

Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода – Степанов

НАБУ повторно вызвало Вовка, 4 судей ОАСК и 2 членов ВККС на допросы 13-20 августа

В Украине 11 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА