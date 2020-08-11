В Киеве за сутки коронавирус выявили у 123 жителей, 33 выздоровели – Кличко

В Киеве за сутки подтвердили 123 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе у четырех медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на своем "Телеграмм-канале".

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них - дети... Заболели, в том числе, четыре медика", - написал он.

Среди заболевших - 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин - от 20 до 79 лет, восемь девочек от 1 до 17 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы госпитализированы 17 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в Киеве подтверждены 9,687 тыс. случаев COVID-19.

Выздоровели за сутки 33 человека, всего за период пандемии – 3247 человек.

Больше всего случаев обнаружены в Дарницком районе – 39 человек. В Деснянском районе – 17, а Днепровском – 15 случаев.