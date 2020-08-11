В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 14 человек, 16 выздоровели – командование Медсил

14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 303 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них (заболевших за сутки – ИФ) в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий и Казатинская ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook во вторник.

Остальные 12 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. "Львовская область - 10 военнослужащих, Житомирская - 1 военнослужащих и Киевская - 1 сотрудник ВС Украины ", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 697 человек, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 681 выздоровевшем и 305 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 16 человек, а количество болеющих сократилось на два. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 677 человек, у 189 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.