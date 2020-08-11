В Беларуси третий день наблюдаются значительные проблемы с интернет-доступом

Белорусские интернет-пользователи третий день подряд фиксируют значительные проблемы с доступом в интернет.

В частности, во вторник по-прежнему не загружаются многие сайты вне национальной доменной зоны by, не работают популярные социальные сети, не запускаются мессенджеры и глобальные поисковые системы, имеются проблемы с доступом к онлайн-сервисам, к примеру, сервисам заказа такси, прогноза погоды.

В основной день выборов президента Беларуси, 9 августа, интернет-пользователи отмечали проблемы с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и сайта президента Беларуси.

10 августа государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщал, что до конца дня планирует восстановить полноценный доступ к глобальной сети в Беларуси. Заявлялось, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка".

О конкретных сроках решения проблем в настоящее время не сообщается.