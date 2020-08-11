Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода – Степанов

Министерство здравоохранения намерено увеличить количество коек с подводом кислорода до 80% общего количества коек, выделенных для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. По состоянию на утро вторника в стационарных отделениях госпитализировано 5,549 тыс. человек, месяц назад количество госпитализированных было 3,912 тыс. человек. Все медучреждения мы пытаемся обеспечить соответствующим оборудованием, подводом кислорода. Например, мы увеличили количество коек, которые обеспечены централизованным кислородом на около 2,5 тыс. Вчера на комиссии ТЭБ и ЧС я предложил поручить главам ОГА существенно увеличить количество коек с подводом кислорода и довести этот показатель до 80% от общего количества",- сказал он.

"Мы планировали, что вторая волна будет в октябре-ноябре вместе с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир, но сейчас все страны фиксирует стремительный рост количества больных",- добавил министр.