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09:39 11.08.2020

В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлено 1 158 новых случаев заражения Covid-19, 575 выздоровевших, 29 новых жертв вируса

Число выявленных в Украине случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки вновь превысило 1 тыс. человек: по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 158 новых случаев заражения, 575 человек выздоровели, 29 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 10 августа сообщалось о 1 008 новых случаях заболевания Covid-19, 9 августа – о 1 199 инфицированных, 8 августа был абсолютный антирекорд - 1 489 новых заразившихся за сутки, 7 августа сообщалось о 1 452 новых заболевших, 6 августа было 1 318 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 83 115 человек, выздоровевших – 44 934, умер с начала пандемии от Covid-19 1 951 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 36 230 человек, что на 554 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (161), Киеве (123) Харьковской (129), Ивано-Франковской (114), Одесской (134) областях.

Теги: #коронавирус #украина
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