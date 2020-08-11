События

08:19 11.08.2020

В Украине 11 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

1 мин читать
В Украине 11 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В западных, северных и центральных областях Украины 11 августа ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы (I уровень опасности, желтый). По Киевской области 11 августа днем грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Теги: #погода #украина #ухудшение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:58 11.08.2020
Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

07:49 11.08.2020
Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

07:22 11.08.2020
Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

05:03 11.08.2020
Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

02:07 11.08.2020
За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

00:27 11.08.2020
ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

21:37 10.08.2020
За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

21:16 10.08.2020
Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

18:57 10.08.2020
В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

18:00 10.08.2020
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

Один человек погиб на несанкционированной акции 10 августа в Минске - МВД Беларуси

Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже – Bloomberg

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

Трамп не видит смысла отвечать на санкции Китая против конгрессменов

Секретная служба США подтвердила факт стрельбы рядом с Белым домом

В Минске силовики разогнали протестующих в районе метро "Пушкинская" – СМИ

Президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции в отношении Беларуси

Один человек погиб на несанкционированной акции 10 августа в Минске - МВД Беларуси

СМИ сообщают о пострадавших в результате столкновений ОМОНа с протестующими в Минске

Вашингтон призывает власти Беларуси не применять силу против демонстрантов

В Минске ОМОН использует против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА