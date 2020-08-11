Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

Запорожская АЭС 11 августа 2020 года в 00 часов 00 минут отключила энергоблок №2 Запорожской АЭС от энергосистемы и вывела его в в средний планово-предупредительный ремонт.

"В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС: первый, третий и шестой. Суммарная мощность генераторов составляет 2530 МВт. На энергоблоке №4 идут 103 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 118 сутки планового среднего ремонта", - говорится в сообщении пресс-службы НАЭК "Энергоатом".

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году, шестой - в 1995 году.