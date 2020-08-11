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07:49 11.08.2020

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

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Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ – Енин

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый иранскими военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ: непосредственно или соответствующим страховым компаниям, считает замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", - написал Енин, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

По мнению Енина, независимо был ли самолет застрахован, иранской стороне придется компенсировать убытки.

"Действительно самолет МАУ было застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", - подытожил замминистра иностранных дел Украины.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Позже иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране.

Теги: #самолет #компенсация #украина #иран
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