Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

В понедельник российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил утром во вторник.

"10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь было нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия был зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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