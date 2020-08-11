События

07:22 11.08.2020

Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

1 мин читать
Один раз российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник – ООС

В понедельник российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил утром во вторник.

"10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь было нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия был зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

 

им

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:03 11.08.2020
Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

02:07 11.08.2020
За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

00:27 11.08.2020
ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

21:37 10.08.2020
За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

21:16 10.08.2020
Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

18:57 10.08.2020
В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

18:13 10.08.2020
На Донбассе с полуночи обстрелов не было, потерь в рядах Объединенных сил нет уже полмесяца

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, потерь в рядах Объединенных сил нет уже полмесяца

18:00 10.08.2020
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

16:41 10.08.2020
Украинский производитель тест-систем "Биокор Текнолоджи" заявил о разработке ПЦР-тестов для диагностики COVID-19

Украинский производитель тест-систем "Биокор Текнолоджи" заявил о разработке ПЦР-тестов для диагностики COVID-19

12:38 10.08.2020
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается уже две недели

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается уже две недели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один человек погиб на несанкционированной акции 10 августа в Минске - МВД Беларуси

Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже – Bloomberg

Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

Экс-политзаключенный Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

Трамп не видит смысла отвечать на санкции Китая против конгрессменов

Секретная служба США подтвердила факт стрельбы рядом с Белым домом

В Минске силовики разогнали протестующих в районе метро "Пушкинская" – СМИ

Президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции в отношении Беларуси

Один человек погиб на несанкционированной акции 10 августа в Минске - МВД Беларуси

СМИ сообщают о пострадавших в результате столкновений ОМОНа с протестующими в Минске

Вашингтон призывает власти Беларуси не применять силу против демонстрантов

В Минске ОМОН использует против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА