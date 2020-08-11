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06:03 11.08.2020

Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

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Американские законодатели призывают Лукашенко положить конец "бессмысленным актам насилия" в Беларуси

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель и высокопоставленный член комитета Майкл Маккол обеспокоены событиями, происходящими в Беларуси после президентских выборов, и призывают президента Александра Лукашенко положить этому конец.

"Мы глубоко обеспокоены жестокими арестами и подавлением мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает выбрать свое собственное представительство и быть свободным от страха и насилия при осуществлении этих основных прав", - говорится в заявлении конгрессменов, опубликованном на сайте Палаты представителей.

По словам законодателей, они поддерживают тех, кто "рискует своей безопасностью, чтобы бороться за свободное и демократическое государство".

"Призываем президента Александра Лукашенко положить конец этим бессмысленным актам насилия. Суверенитет и независимость Беларуси могут быть укреплены только в том случае, если ее правительство полностью примет демократические принципы, с требованием которых народ вышел на улицы", - заключили они.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

10 августа МВД Беларуси сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

 

Теги: #реакция #сша #протесты #беларусь
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