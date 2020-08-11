США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

США осуждают арест Китаем владельца гонконгского издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лая и призывают немедленно отменить закон о национальной безопасности, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы поддерживаем Джимми Лая, его сыновей и коллег и призываем Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности и восстановить верховенство закона в Гонконге", - говорится в заявлении О'Брайена, опубликованном Белым домом.

По его словам, Лай и его коллеги являются "мощными голосами за основные права и свободы, которые Пекин гарантировал народу Гонконга, но теперь систематически их атакует".

"Пекинский закон о национальной безопасности лишает жителей Гонконга их основных прав и свобод и усиливает контроль Коммунистической партии Китая над внутренними делами Гонконга. (...) Эти аресты также являются явной попыткой запугать сторонников демократии и политических оппозиционеров и подавить свободные и независимые средства массовой информации Гонконга", - добавил советник президента.

Как сообщалось Лай был задержан сотрудниками нового полицейского подразделения, обеспечивающего соблюдение закона о безопасности, в своей резиденции рано утром в понедельник.

"Он был арестован за сговор с иностранной державой, крамольные слова и заговор с целью мошенничества", - сообщил один из источников издания South China Morning Post.

Ещё не менее 10 человек уже были арестованы за нарушение закона о нацбезопасности 1 июля, а 360 задержаны за другие преступления в результате массовых протестных акций в городе вопреки запрету властей.

Принятый Постоянным комитетом ВСНП Китая закон о национальной безопасности Гонконг вступил в силу 30 июня. В соответствии с ним различные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного, предусмотрены за такие преступления, как сепаратистская деятельность, выступления против государственной власти, терроризм и сговор с иностранными силами, направленный на подрыв национальной безопасности.