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02:07 11.08.2020

За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

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За хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя задержан замначальника одного из военных медучереждений - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, за хищение продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя, задержали и сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных медицинских учреждений, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в понедельник вечером.

8 августа 2020 во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области подозреваемый был задержан следователями ГБР.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - подытожили в ГБР.

Теги: #гбр #украина #задержание
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