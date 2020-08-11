В Минске силовики разогнали протестующих в районе метро "Пушкинская" – СМИ

В Минске около универсама "Рига" правоохранительные органы вновь разогнали протестующих, силовики зачистили район метро "Пушкинская", сообщают местные СМИ.

"По демонстрантам около 'Риги" вновь бросают гранатами (светошумовыми - ИФ), специальная машина, разбивает баррикады", - сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

В свою очередь "Еврорадио" проинформировало, что бойцы ОМОНа зачистили район станции метро "Пушкинская"

"Это произошло после того, как большая часть демонстрантов разошлась сама", - добавили на радиостанции.

В Минске и ряде других городов Беларуси в ночь на вторник проходят акции протеста.

9 августа в Белаоруси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

10 августа МВД Беларуси сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске.