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00:49 11.08.2020

Президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции в отношении Беларуси

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Президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции в отношении Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на действия властей республики против оппозиции.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, поскольку то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - цитирует президента Литвы портал delfi.lt.

"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил Науседа.

По его словам, от ситуации с соблюдением прав человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

После президентских выборов в Беларуси произошли столкновения оппозиции с милицией. Министерство внутренних дел Беларуси в понедельник сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

Теги: #ес #санкции #литва #беларусь
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