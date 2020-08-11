Один человек погиб на несанкционированной акции 10 августа в Минске - МВД Беларуси
Министерство внутренних дел Беларуси сообщает о погибшем во время несанкционированной акции в Минске.
"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - заявило МВД в своем телеграмм- канале.
По информации ведомства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в МВД.