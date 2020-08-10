СМИ сообщают о пострадавших в результате столкновений ОМОНа с протестующими в Минске

Белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщают о раненых при столкновениях ОМОНа с протестующими на Пушкинской площади в Минске.

По информации телеканала "Белсат" в районе Пушкинской пострадала их журналистка. Также Telegram-каналы сообщают раненом водителе общественного транспорта, ему оказывают необходимую помощь.

Кроме того, СМИ сообщают, что рядом с универсамом "Рига" протестующие возводят баррикады, собравшихся порядка 5 тыс. человек.

По информации СМИ, в Минске ОМОН использует против протестующих светошумовые гранаты, стреляет резиновыми пулями. "ОМОН в полном обмундировании использует светошумовые гранаты, ведет стрельбу резиновыми пулями. Улица в дыму. По оценкам наших корреспондентов, здесь тысячи людей. Взрывы с Пушкинской слышны за несколько километров", - сообщает белорусский портал onliner.by.

Ранее на Кальварийской улице была ранена в ногу журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.