В Минске ранена журналистка белорусского издания "Наша нива" – СМИ

В Минске на несанкционированной акции протеста ранена журналистка белорусского издания "Наша нива" Наталья Лубневская, сообщает белорусский портал onliner.by.

"На Кальварийской (улице - ИФ) слышны хлопки взрывов, виден дым. По путепроводу движутся вооруженные силовики. Ранена в ногу журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская. Сейчас она направляется в больницу, рассказал нам редактор газеты Егор Мартинович. Чем ее ранили, непонятно", - говорится в публикации портала.

Как сообщалось, в Минске 10 августа вечером вновь в разных частях Минска проходят несанкционированные акции, проходят задержания.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.