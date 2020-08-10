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21:37 10.08.2020

За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

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За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

За нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство у посольства Республики Беларусь в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

"Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя. Для установления личных данных пятерых правонарушителей доставили в Шевченковское  управление полиции в г. Киеве, где после проверки участковые офицеры полиции составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украини об административных правонарушениях", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполици в понедельник вечером.

Как отметили в полиции, правонарушителям грозит наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Как сообщалось ранее, причиной задержания некоторых из них были якобы попытки бросать яйца в сторону здания посольства. Среди задержанных - крымчанин Александр Кольченко, вернувшийся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.

Теги: #киев #беспорядки #украина #полиция
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