ЦИК провела жеребьевку для включения кандидатур в состав ТИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила второй этап формирования состава территориальных избирательных комиссий (ТИК) для местных выборов 25 октября 2020 года.

"Состоялась жеребьевка по включению кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий по местным выборам 25 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Всего в ЦИК были поданы 26 324 кандидата в состав ТИК. Из них, в соответствии с законодательством, 5573 кандидатуры включены в состав ТИК как обязательные – 4915 от местных организаций политических партий, входящих в состав текущего созыва Верховной Рады, и 838 кандидатур от двух местных организаций политических партий "Солидарность женщин Украины" и "За майбутне", которые заключили соответствующие соглашения о политическом сотрудничестве с депутатскими группами.

"Поэтому, в список для проведения жеребьевки на включение кандидатур в состав ТИК на 3733 вакантных места были включены 20 571 представитель от зарегистрированных в установленном законом порядке в соответствующих административно-территориальных единицах местных организаций 254 политических партий", - указывается в сообщении.

Жеребьевка проводилась одновременно по всем 532 ТИК. При этом количество вакантных мест в этих комиссиях находилось в пределах от 6 до 11.

Всего ЦИК должна сформировать 532 территориальные избирательные комиссии, в том числе 22 областных, 119 районных, 381 городскую и 10 районных в г. Киев.