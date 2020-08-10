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20:44 10.08.2020

Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже – Bloomberg

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Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже – Bloomberg

Власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, пишет в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.

По данным агентства, соответствующее решение было принято на уровне правительства страны.

В июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш тогда пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

Теги: #словакия #россия #высылка #дипломаты
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