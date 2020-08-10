События

20:31 10.08.2020

САП обжаловала изменение подследственности "дела ОАСК"

2 мин читать
САП обжаловала изменение подследственности "дела ОАСК"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Высшем антикоррупционном суде решение об изменении подследственности дела главы и судей ОАСК и главы Государственной судебной администрации.

"CАП 7 августа 2020 обжаловала в Высшем антикоррупционном суде решение следственного судьи Печерского районного суда Киева об обязательстве генерального прокурора определить подследственность по делу по подозрению главы и судей Окружного административного суда г. Киева, а также главы Государственной судебной администрации", - сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соцсети Facebook.

Как сообщалось, решение Печерского райсуда Киева о передаче "дела ОАСК" было принято 4 августа. В НАБУ заявили, что готовят жалобу на следственного судью Печерского райсуда Киева в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в Высшем антикоррупционном суде. В НАБУ считают, что приняв такое решение, суд вышел за пределы своих полномочий.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #сап #дело #вакс #передача #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 10.08.2020
Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

19:33 10.08.2020
В Киеве мужчина вел несанкционированную съемку с коптера здания ВАКС

В Киеве мужчина вел несанкционированную съемку с коптера здания ВАКС

18:45 07.08.2020
Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекает 8 августа, САП приостановила расследование – ДТЭК

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекает 8 августа, САП приостановила расследование – ДТЭК

22:08 06.08.2020
Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

17:42 06.08.2020
"Дело ОАСК" может быть передано в ГБР, предположил адвокат Головань

"Дело ОАСК" может быть передано в ГБР, предположил адвокат Головань

13:24 06.08.2020
Глава ГСА: я не могу отвечать за содержание разговоров с упоминанием моего имени

Глава ГСА: я не могу отвечать за содержание разговоров с упоминанием моего имени

19:03 05.08.2020
Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

18:26 04.08.2020
НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

13:02 04.08.2020
Глава ВАКС: Если кто-то будет давать рекомендации или указания суду, мы об этом заявим публично

Глава ВАКС: Если кто-то будет давать рекомендации или указания суду, мы об этом заявим публично

12:41 04.08.2020
ОАСК решает вопрос об открытии производства по иску о признании некомпетентной НКРЭКУ

ОАСК решает вопрос об открытии производства по иску о признании некомпетентной НКРЭКУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже – Bloomberg

Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

Экс-политзаключенный Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, потерь в рядах Объединенных сил нет уже полмесяца

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минске ранена журналистка белорусского издания "Наша нива" – СМИ

В США выявлено уже более 5 млн случаев заражения COVID-19

За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

ЦИК провела жеребьевку для включения кандидатур в состав ТИК

Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже – Bloomberg

Премьер Ливана подтвердил уход правительства в отставку

Под посольством Беларуси в Украине произошла потасовка, задержаны 5 митингующих – полиция

Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

21 уголовное дело возбуждено по фактам массовых беспорядков, задержаны более 80 подозреваемых - СК Беларуси

Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА