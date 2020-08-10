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19:57 10.08.2020

Премьер Ливана подтвердил уход правительства в отставку

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Премьер Ливана подтвердил уход правительства в отставку

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб официально объявил об уходе его правительства в отставку, сообщает в понедельник ливанская газета Daily Star.

Ранее о том, что такое решение принято и будет скоро озвучено, объявил министр здравоохранения Хамад Хасан.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Теги: #отставка #ливан #премьер
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