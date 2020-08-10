События

19:33 10.08.2020

В Киеве мужчина вел несанкционированную съемку с коптера здания ВАКС

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В Киеве мужчина вел несанкционированную съемку с коптера здания ВАКС

Возле здания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Киеве сотрудники службы служебной охраны задержали мужчину, который проводил несанкционированную съемку с помощью коптера.

"Примерно после обеда, после 14:00, работники службы судебной охраны обнаружили летающее устройство (коптер) над судом. Они обследовали прилегающую территорию и обнаружили мужчину с пультом в руках, который управлял этим коптером. Он осуществлял это через дорогу от суда, рядом с памятником Пушкину. Конечно, без всякого на то разрешения", - сообщает пресс-служба ВАКС в соцсети Facebook.

Мужчина предъявил редакционное удостоверение одного из национальных телеканалов и заявил, что выполняет редакционный заказ на съемку. Однако было установлено, что срок действия удостоверения завершился летом минувшего года. На телеканале также сообщили, что мужчина с таким именем сейчас не является сотрудником.

"Надеемся, что лица, стоящие за несанкционированными съемками, осознают не только моральную, но и правовую ответственность, которую могут иметь их поступки", - подчеркнули в ВАКС.

Теги: #съемка #вакс
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