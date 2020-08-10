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19:06 10.08.2020

Школы Харькова готовятся к началу учебного года в обычном формате, но с учетом противоэпидемических ограничений

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Школы Харькова готовятся к началу учебного года в обычном формате, но с учетом противоэпидемических ограничений

Новый учебный год в школах Харькова планируется начать в обычном формате, но с учетом ограничений, введенных для недопущения распространения COVID-19, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Харьков готовится ко встрече детей в школах 1 сентября в обычном формате. Мы прорабатываем разные варианты совмещения очного и дистанционного обучения, режимов работы и противоэпидемиологических мероприятий. Потому что безопасность превыше всего", - написал Кернес в своем телеграм-канале.

Он отметил, что выступает за возможность обучения учеников младших классов непосредственно в школах.

"Особо это касается учеников младших классов. Уверен, что их обучение должно проходить исключительно в стенах школ при соблюдении всех правил карантина", - написал Кернес.

Теги: #подготовка #харьков #школы
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