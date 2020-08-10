Экс-политзаключенный Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

Крымчанин Александр Кольченко, вернувшийся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году, задержан на акции протеста под зданием посольства Беларуси в Украине, сообщает Радио Свобода.

"Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - сообщается в микроблоге Радио Свобода в Twitter в понедельник.

Ранее издание сообщило о двух задержанных на акции, которые, по словам правоохранителей якобы пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

У здания посольства Беларуси в Украине в понедельник проходит акция. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь" и жгут файеры.