События

18:53 10.08.2020

Экс-политзаключенный Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

1 мин читать
Экс-политзаключенный Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

Крымчанин Александр Кольченко, вернувшийся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году, задержан на акции протеста под зданием посольства Беларуси в Украине, сообщает Радио Свобода.

"Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - сообщается в микроблоге Радио Свобода в Twitter в понедельник.

Ранее издание сообщило о двух задержанных на акции, которые, по словам правоохранителей якобы пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

У здания посольства Беларуси в Украине в понедельник проходит акция. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь" и жгут файеры.

Теги: #посольство #кольченко #полиция #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 10.08.2020
Под посольством Беларуси в Украине произошла потасовка, задержаны 5 митингующих – полиция

Под посольством Беларуси в Украине произошла потасовка, задержаны 5 митингующих – полиция

19:46 10.08.2020
21 уголовное дело возбуждено по фактам массовых беспорядков, задержаны более 80 подозреваемых - СК Беларуси

21 уголовное дело возбуждено по фактам массовых беспорядков, задержаны более 80 подозреваемых - СК Беларуси

19:15 10.08.2020
Столтенберг заявляет об обеспокоенности НАТО выборами в Беларуси

Столтенберг заявляет об обеспокоенности НАТО выборами в Беларуси

19:03 10.08.2020
За Лукашенко проголосовали на выборах 80,08% избирателей, за Тихановскую 10,09% - обновленные данные ЦИК Белоруссии

За Лукашенко проголосовали на выборах 80,08% избирателей, за Тихановскую 10,09% - обновленные данные ЦИК Белоруссии

17:17 10.08.2020
В Киевской области задержали подростка, который задушил 12-летнуюю девочку

В Киевской области задержали подростка, который задушил 12-летнуюю девочку

16:07 10.08.2020
Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе просят ввести санкции в отношении режима Лукашенко

Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе просят ввести санкции в отношении режима Лукашенко

15:49 10.08.2020
Приостанавливается сезонный пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов в беларуском заказнике "Ольманские болота"

Приостанавливается сезонный пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов в беларуском заказнике "Ольманские болота"

14:54 10.08.2020
Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

Выход из политического кризиса в Беларуси в мирном диалоге – нардепы из группы "Доверие"

13:32 10.08.2020
Глава Еврокомиссии подвергла сомнению официальные результаты выборов в Беларуси

Глава Еврокомиссии подвергла сомнению официальные результаты выборов в Беларуси

13:17 10.08.2020
Беспорядками в Беларусь пытаются управлять из России, Украины, Польши, Чехии - Лукашенко

Беспорядками в Беларусь пытаются управлять из России, Украины, Польши, Чехии - Лукашенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, потерь в рядах Объединенных сил нет уже полмесяца

В Киевской области задержали подростка, который задушил 12-летнуюю девочку

На границе с Румынией открылась паромная переправа "Орловка – Исакча"

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Ливана подтвердил уход правительства в отставку

Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

Экс-министр экологии Злочевский объявлен в розыск по делу о предложении взятки руководству НАБУ и САП

В Киеве мужчина вел несанкционированную съемку с коптера здания ВАКС

Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом

Школы Харькова готовятся к началу учебного года в обычном формате, но с учетом противоэпидемических ограничений

В "красную" зону по COVID-19 вошли 105 стран, Украина - в "зеленую"

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, потерь в рядах Объединенных сил нет уже полмесяца

Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА