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18:18 10.08.2020

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий

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В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших в результате боевых действий. 190 тыс. детей стали вынужденными переселенцами в связи с боевыми действиями на Донбассе, сообщается в докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2019 год, который был презентован в Донецкой областной государственной администрации.

"По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано более 190 тыс. детей, получивших статус ВПЛ (внутренне перемещенных лиц – ИФ). В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тыс. человек, что составляет лишь 20%", - указывается в сообщении Донецкой ОГА.

Кроме того, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский уточнил, что в ходе переговоров удалось освободить с оккупированных территорий 345 человек.

"Благодаря переговорам удалось с временно оккупированной части Луганской области принять 332 заключенных, и 13 - с временно оккупированной части Донецкой области. Эти люди отбывали наказание на оккупированной территории и их срок истек. Таким образом реализовано право на защиту и свободу человека", - подчеркнул он.

Лисянский уточнил, что омбудсмен Людмила Денисова посещает Донбасс каждый месяц. Всего было совершено 66 мониторинговых визитов по соблюдению социальных прав человека в условиях децентрализации, подведены итоги и внесено конституционное представление. Всего за нарушения прав человека на должностных лиц разного уровня составлен 41 административный протокол.

Теги: #дети #боевые_действия #пострадавшие #статус
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