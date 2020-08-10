События

18:13 10.08.2020

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, потерь в рядах Объединенных сил нет уже полмесяца

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На Донбассе с полуночи обстрелов не было, потерь в рядах Объединенных сил нет уже полмесяца

Российские наемники не совершили ни одного обстрела в районе проведения Операции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 17.00.

"Сегодня ровно полмесяца с тех пор провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. К счастью, за этот период, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

В сообщении отмечается, что Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и помогают им, в частности, полностью восстановили энергоснабжение в поселках Травневое и Гладосово Бахмутского района Донецкой области, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электричества.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе. По данным штаба Операции Объединенных сил, в первые же сутки российские наемники 3 раза открывали огонь на Донбассе, 29 июля и 5 августа – по 1 разу, 30 июля, 2 и 9 августа – по 2 раза, 1, 3, 4, 7 августа – по 3 раза, 31 июля – 4 раза, 8 августа – 8 раз. За сутки 28 июля и 7 августа не было ни одного обстрела.

Теги: #перемирие #оос #сводка
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