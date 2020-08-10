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17:49 10.08.2020

Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

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Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.

По его словам, премьер страны Хасан Диаб позже в понедельник официально проинформирует об этом решении президента страны Мишеля Ауна.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрыв, произошедший ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония.

Теги: #акции_протеста #правительство #ливан
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