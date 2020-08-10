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17:40 10.08.2020

McDonald's взыскивает через суд выходное пособие экс-CEO из-за его лжи о деталях служебного романа

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McDonald's взыскивает через суд выходное пособие экс-CEO из-за его лжи о деталях служебного романа

 McDonald's Corp. подала иск к бывшему главному исполнительному директору Стиву Истербруку, чтобы вернуть десятки миллионов долларов, выплаченные ему в качестве выходного пособия.

Такое решение было принято советом директоров McDonald's после появления новой информации о служебных романах экс-CEO, один из которых стал причиной его увольнения в конце 2019 года, пишет The Wall Street Journal.

Истербрук был отправлен в отставку, когда стало известно о его "кратковременных и взаимных" отношениях с коллегой. В ходе внутреннего расследования, проведенного в компании, стало известно, что пара обменивалась текстовыми и видеосообщениями, при этом Истербрук отрицал наличие физического сексуального контакта с кем-либо из сотрудников McDonald's.

Поскольку компания уволила Истербрука, не предъявив ему никаких претензий, он смог получить выходное пособие и выплаты, которых лишился бы в противном случае. Общий объем вознаграждения, полученного им при увольнении, мог составить около $42 млн, свидетельствует анализ компании Equilar.

McDonald's вернулась к этому делу в июле, когда получила информацию из анонимного источника, касающуюся отношений Истербрука с его коллегой, говорится в исковом заявлении. В ходе последующего расследования было выявлено, что у экс-CEO были сексуальные отношения еще с тремя коллегами по работе. Истербрук уничтожил свидетельства этих отношений и обманывал совет директоров в ходе первого расследования, проходившего осенью прошлого года, говорится в иске.

Кроме того, было обнаружено, что Истербрук одобрил вознаграждение в виде акций на сумму сотни тысяч долларов коллеге, с которым (-ой) у него был роман.

"McDonald's не допускает поведения сотрудников, не соответствующего ценностям компании", - заявил в понедельник Крис Кемпчински, сменивший Истербрука на посту CEO в ноябре 2019 года.

Истербрук занял пост CEO McDonald's в марте 2015 года. За годы, в течение которых он возглавлял компанию, стоимость ее акций выросла вдвое благодаря ряду инициатив, реализованных McDonald's в ответ на изменение предпочтений потребителей в пользу более здоровой еды.

Кроме того, McDonald's заключила партнерство с UberEats и приобрела ряд технологических компаний с целью развития цифровых сервисов для улучшения качества обслуживания клиентов.

McDonald's является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания, работающей в более 100 странах. Акции компании в понедельник подешевели на 2,7%, с начала текущего года их стоимость выросла на 6%.

Теги: #иск #mcdonalds #ceo
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