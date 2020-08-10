Делегация Минобороны Украины находится с визитом в Турции, в сфере интересов – беспилотники, радиосвязь и совместные учения

Делегация Министерства обороны Украины во главе с замминистра Александром Миронюком в ходе визита в Турцию намерена провести встречи с замминистра национальной обороны Турции Мухсин Дере и вице-президентом Директората оборонной промышленности Турции Сердаром Демирелем.

Как сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства в понедельник, стороны планируют обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере ударных беспилотных авиационных комплексов "Bayraktar" и поставки средств радиосвязи производства компании "Aselsan".

Также планируется обсудить возможность участия сил и средств Вооруженных сил Турции в командно-штабном учении с командованием Объединенных сил ВСУ "Объединенные усилия-2020" и проведении общего тестирования средств связи турецкого производства.

Во время визита также запланировано посещение Центра планирования и координации полетов Командование армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Турции с целью обмена опытом в сфере применения ударных беспилотных авиационных комплексов.