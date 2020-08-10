В Киевской области задержали подростка, который задушил 12-летнуюю девочку

В Яготине Киевской области задержали 15-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 12-летней девочки, сообщает полиция Киевской области.

"Полиция Киевской области проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от отца в 4 часа утра. Полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook уточнил, что отец заявил, что разрешил дочери гулять до 3:00.

"Под утро, обеспокоенный мужчина заявил в Яготинскую полицию о пропаже его 12-летней дочери Софии. Якобы, вечером он ей позволил гулять до 3 часов ночи, но она до утра дома так и не появилась", - рассказал Небитов.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители восстановили ход событий в тот вечер, когда ребенок пропал. Были опрошены родственники, знакомые, одноклассники, друзья и все, с кем она общалась накануне.

"Сотрудники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей. Он пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема", - сообщают в полиции.

"Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ, задушил девочку ее же ремнем", - уточнил Небитов.

По факту было начато уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подростку грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Отец девочки также будет привлечен к административной ответственности, предусмотренной законом.