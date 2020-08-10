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15:15 10.08.2020

Китайский Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву

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Китайский Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву

Народное муниципальное правительство г.Гуанчжоу (Китай) подарило городу Киеву 100 тыс. одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Термометры будут переданы в интернатные учреждения и социальные учреждения города. Масками будут обеспечены социальные работники", - говорится в обнародованном в понедельник КГГА сообщении.

В горадминистрации отметили, что гуманитарная помощь от города Гуанчжоу предоставлена Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19.

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек. По состоянию на 10 августа в столице уже 9 564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Теги: #китай #гумпомощь
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